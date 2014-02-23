Из фракции ПР вышли еще три народных депутата

12:30, 23 февраля 2014
Политика
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 Из фракции Партии регионов вышли еще три народных депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.

Он отметил, что из фракции вышли: Иван Фурсин (избирательный округ 138, Одесская область), Виктор Остапчук (ВО 177, Харьковская область), Владимир Кацуба (ВО 175, Харьковская область).

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