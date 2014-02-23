На митинге в Луганске по активистам открыли стрельбу, один человек ранен в голову

На видео регионального телеканала ЛОТ видно, как по луганским активистамстреляют.

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По словам активистов, было госпитализировано троих человек, один из них был ранен в голову, сообщает телеканал ИРТА.