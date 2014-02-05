В Луганске активисты «УДАРа» заявляют об обысках и изъятии носителей информации

В Луганске активисты партии «УДАР» заявляют о проведении обысков правоохранителями в домах руководителей луганских «УДАРовцев» Вячеслава и Виталия Серпокрылова, Леонида Алпатова, а также партийного деятеля Андрея Блинова.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель исполкома Луганского отделения партии "УДАР" Вячеслав Серпокрылов, милиция устроила обыск в его доме и доме его брата, а также повторно обыскала партийный автомобиль.

"По решению суда правоохранители искали полиграфическую продукцию политического характера. Вломилось в дом 20 человек силовиков из различных структур. Разбрелись по всем комнатам. Требовали, чтобы им отдали ключи от частных автомобилей. Сказали, если не дадите – сломаем дверь. У Виталия в доме вырезали и взломали оружейный сейф, установленный по всем правилам и требованиям. После обыска, продолжавшегося около 10 часов, из наших домов были изъяты все носители информации: и флешки, и винчестеры, вся оргтехника, ноутбуки, видеокамеры, партийная документация», - рассказал Серпокрылов.

По его словам, у руководителя Стахановского отделения партии «УДАР» Леонида Алпатова по месту жительства в Луганске также вчера вечером был проведен обыск, изъята оргтехника и большое количество партийных листовок.

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Также, по словам «УДАРовца», из партийного микроавтобуса, ранее задерживавшегося по подозрению в минировании, по решению суда были изъяты все атрибуты с партийной символикой (флаги, кепки, манишки) и листовки.

«Это были те же листовки, которые мы накануне забирали с почты, и которые раздали всем правоохранителям, чтобы они убедились, что никаких экстремистских призывов там нет», - рассказал Серпокрылов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН и.о. руководителя областной организации партии «Единый Центр» Андрей Блинов, его квартира и автомобиль также подверглись обыску.

«Я поддерживал оппозиционных коллег во время первого задержания автомобиля «УДАРа». Вчера вечером в присутствии жены мою квартиру обыскали, перевернули все вверх дном, изъяли планшет, из-за моей фотографии на Евромайдане. Мой автомобиль задержали на улице Советской. Представители прокуратуры, СБУ, милиции, всего пять человек, произвели обыск моей машины, обнаружили и изъяли 44 информационные листовки «Почему люди стоят на Майдане», - рассказал Блинов.

На данный момент УНИАН не смог получить комментариев от милиции по данной информации.

Как сообщал УНИАН, вчера Луганская областная организация «УДАРа» заявила о попытке неизвестных под видом милиции проникнуть в квартиру одного из активных членов луганского отделения партии «УДАР» Леонида Алпатова.

3 февраля в Луганске правоохранители задержали машину активистов «УДАРа» из-за анонимного звонка, сообщившего о минировании автомобиля. По словам пресс-секретаря партии «УДАР» в Луганской области Евгена Кобана, около 17.00 в Луганске активисты забирали посылку с агитационными листовками в поддержку Евромайдана на «Новой почте», расположенной по адресу улица Оборонная, 109. Через какое-то время машину задержали сотрудники ГАИ и неизвестные лица в штатском, которые намеревались без документов провести обыск автомобиля.

Активисты отказали в обыске и вызвали сотрудников из юридического департамента партии. Вскоре приехала милиция, которая сообщила, что поступил анонимный звонок о том, что в автомобиле находится взрывчатка.

В ходе проведения осмотра автомобиля специалистами взрывотехнической службы взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено.