Украинские дипломаты собираются выразить недоверие Кожаре
Как стало известно УНИАН, в настоящее время инициативная группа украинских дипломатов созывает собрание представителей дипкорпуса в МИД с целью объявить вотум недоверия министру иностранных дел украины Леониду Кожаре.
Об этом сообщил председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 гг.).
"В соответствии с волей украинского народа и в соответствии с действующим законодательством в последние дни ВРУ приняла ряд судьбоносных решений, которые в корне меняют государственное управление в Украине. В этой ситуации важно сохранить управляемость в сфер внешней политики и не допустить использования дипломатической службы для выполнения несвойственных ей функций, а также продвижение узкопартийных интересов", - говорится в сообщении.
"В связи с тем, что руководство Министерства продолжает тщетные попытки дезинформировать международное сообщество о сущности событий в нашем государстве, обращаемся к Верховной Раде Украины с просьбой немедленно назначить Уполномоченного по вопросам деятельности МИД Украины, как это уже было сделано для других ведомств.
Призываем всех коллег - работников МИД Украины немедленно собраться сегодня, 22 февраля 2014 года в 20.00 час. в помещении Дипломатической академии Министерства на общее собрание трудового коллектива для обсуждения положения в государстве и Министерстве, а также принятия неотложных решений, которые требует ситуация",- подчеркивают дипломаты.
Обращение подписали - Богдан Яременко,
Андрей Дещица - Посол по особым поручениям
Андрей Заяц - Посол по особым поручениям
Вячеслав Войнаровский - Представитель МИД Украины во Львове
Андрей Сибига - Директор Консульского департамента МИД Украины