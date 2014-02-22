Украинские дипломаты собираются выразить недоверие Кожаре

Об этом сообщил председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 гг.).

"В соответствии с волей украинского народа и в соответствии с действующим законодательством в последние дни ВРУ приняла ряд судьбоносных решений, которые в корне меняют государственное управление в Украине. В этой ситуации важно сохранить управляемость в сфер внешней политики и не допустить использования дипломатической службы для выполнения несвойственных ей функций, а также продвижение узкопартийных интересов", - говорится в сообщении.

"В связи с тем, что руководство Министерства продолжает тщетные попытки дезинформировать международное сообщество о сущности событий в нашем государстве, обращаемся к Верховной Раде Украины с просьбой немедленно назначить Уполномоченного по вопросам деятельности МИД Украины, как это уже было сделано для других ведомств.

Призываем всех коллег - работников МИД Украины немедленно собраться сегодня, 22 февраля 2014 года в 20.00 час. в помещении Дипломатической академии Министерства на общее собрание трудового коллектива для обсуждения положения в государстве и Министерстве, а также принятия неотложных решений, которые требует ситуация",- подчеркивают дипломаты.

Обращение подписали - Богдан Яременко,

Андрей Дещица - Посол по особым поручениям

Андрей Заяц - Посол по особым поручениям

Вячеслав Войнаровский - Представитель МИД Украины во Львове

Андрей Сибига - Директор Консульского департамента МИД Украины