Обязанности Президента должен исполнять Турчинов - Яценюк

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк отмечает, что, в соответствии с Конституцией, сейчас обязанности главы государства исполняет Александр Турчинов как председатель Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос по поводу того, кто исполняет сегодня обязанности главы государства.

Он отметил, что в соответствии с Конституцией, если “Президента нет, то тогда обязанности возлагаются на председателя Верховной Рады Украины”.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 февраля, Верховная Рада приняла постановление “О самоустранении Президента Украины от исполнения конституционных полномочий”. За соответствующий документ проголосовали 328 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Данным постановлением назначаются внеочередные выборы Президента на 25 мая 2014 года.

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Сам Янукович не признает решения Верховной Рады о его устранении с поста Президента, сообщила его советник Анна Герман.

“Президент не признает этого решения Верховной Рады и считает его незаконным. Всего пол дня он находится в рабочей поездке в Харькове, что было трактовано как самоустранение”, - сказала Герман.

По ее словам, Янукович остается действующим Президентом, и будет продолжать исполнять свои обязанности.