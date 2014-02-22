Сикорский назвал нулевыми шансы убедить Януковича уйти в отставку
Сикорский отметил, что результаты вчерашних переговоров - максимум из того, что можно было ожидать, ведь сначала Янукович абсолютно не хотел согласиться на сокращение своей каденции.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал нулевым шансы на то, чтобы убедить Президента Украины Виктора Януковича уйти в отставку уже сейчас, как этого требует Майдан.
Об этом он сказал в интервью Gazeta Wyborza, комментируя переговоры с Януковичем.
"На это не было шанса. Это взаимопонимание, это максимум из того, что можно было ожидать, и больше, чем я ожидал еще 48 часов тому назад", - сказал Сикорский.
Министр отметил, что во время переговоров Янукович неоднократно выходил для телефонных разговоров с Президентом России Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель, вице-президентом США Джозефом Байденом и другими.
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"Это была динамическая ситуация, в ходе которой он изменил точку зрения. Удалось его убедить в том, на что сначала он абсолютно не хотел согласиться, а именно - на сокращение своей каденции", - сказал Сикорский. По его словам, Янукович во время беседы говорил, что будет просить политического убежища в России, а также не обещал, что не будет принимать участия в следующих выборах Президента.
"В определенный момент он побледнел. Это для него очень напряженное время", - прибавил польский министр.
Сикорский выразил надежду, что Янукович в этот раз использует шанс, якиий ему дали.
Как ранее сообщал УНИАН, Сикорский отметил, что переговоры с Януковичем продолжались около 10 часов и было около 50 вариантов данного Соглашения. Как отметил глава МИД Польши, подписание Соглашения с Януковичем могло сорваться в последний момент из-за позиции Совета Майдана, который изначально выступал против этого документа.
На пресс-конференции в Варшаве Сикорский отметил, что считает плохой идеей добиваться полной капитуляции Президента Януковича. ”Не является хорошим способом для взаимопонимания добиваться полной капитуляции кого-то, кто имеет танки, водометы, снайперские винтовки, автоматы, и показывает, что готов это использовать”, - сказал польский министр.