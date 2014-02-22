Сикорский назвал нулевыми шансы убедить Януковича уйти в отставку

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал нулевым шансы на то, чтобы убедить Президента Украины Виктора Януковича уйти в отставку уже сейчас, как этого требует Майдан.

Об этом он сказал в интервью Gazeta Wyborza, комментируя переговоры с Януковичем.

"На это не было шанса. Это взаимопонимание, это максимум из того, что можно было ожидать, и больше, чем я ожидал еще 48 часов тому назад", - сказал Сикорский.

Министр отметил, что во время переговоров Янукович неоднократно выходил для телефонных разговоров с Президентом России Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель, вице-президентом США Джозефом Байденом и другими.

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"Это была динамическая ситуация, в ходе которой он изменил точку зрения. Удалось его убедить в том, на что сначала он абсолютно не хотел согласиться, а именно - на сокращение своей каденции", - сказал Сикорский. По его словам, Янукович во время беседы говорил, что будет просить политического убежища в России, а также не обещал, что не будет принимать участия в следующих выборах Президента.

"В определенный момент он побледнел. Это для него очень напряженное время", - прибавил польский министр.

Сикорский выразил надежду, что Янукович в этот раз использует шанс, якиий ему дали.

Как ранее сообщал УНИАН, Сикорский отметил, что переговоры с Януковичем продолжались около 10 часов и было около 50 вариантов данного Соглашения. Как отметил глава МИД Польши, подписание Соглашения с Януковичем могло сорваться в последний момент из-за позиции Совета Майдана, который изначально выступал против этого документа.

На пресс-конференции в Варшаве Сикорский отметил, что считает плохой идеей добиваться полной капитуляции Президента Януковича. ”Не является хорошим способом для взаимопонимания добиваться полной капитуляции кого-то, кто имеет танки, водометы, снайперские винтовки, автоматы, и показывает, что готов это использовать”, - сказал польский министр.