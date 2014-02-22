Договоренности с Януковичем не включают гарантий его безопасности - Сикорский

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отвечая на вопрос УНИАН на пресс-конференции в Варшаве.

”Нет”, - сказал министр, отвечая на вопрос, обсуждались ли такие гарантии, и записаны ли они где-либо.

Глава польского министерства также заметил, что Президент Украины не объяснял, почему 20 февраля дошло до массового применения огнестрельного оружия, которое унесло жизнь, по меньшей мере, 77 человек.

”Мы вели с Президентом Януковичем переговоры, а не принимали у него исповедь. Господин Янукович мне не исповедовался, но в этой очень централизованной системе президентской власти все мы догадываемся о том, какова цепь командования”, - сказал Сикорский.

В то же время он считает плохой идеей добиваться полной капитуляции Президента Януковича.

”Не самый хороший способ для взаимопонимания добиваться полной капитуляции кого-то, кто имеет танки, водометы, снайперские винтовки, автоматы, и показывает, что готов это использовать”, - сказал польский министр.

Он считает важным объяснить это украинцам, которые протестуют на Майдане, заметив, что это ”тест политического лидерства” оппозиционеров.

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Сикорский также отметил, что сейчас все зависит от зрелости и ответственности украинских политиков.

”Внешний мир не может спасти Украину против ее воли. Это украинцы должны решить проводить реформы, которые разблокируют финансовую помощь для этой страны и могут стабилизировать экономику”, - отметил он.