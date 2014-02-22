Тимошенко исчерпала себя в украинской политике – Жвания

Об этом корреспонденту Gordonua.com заявил народный депутат Давид Жвания.

"Я верю в необходимость освобождения Тимошенко. Этот фетиш необходимо завершить. Нужно закончить с Януковичем и с историей Тимошенко, я имею в виду с историей ее заключения. Письма Тимошенко, высказывания Тимошенко, поездки к Тимошенко – страна не может жить с Тимошенко в тюрьме, она устала от Тимошенко в тюрьме. Тимошенко должна выйти и, наконец, заняться собой", – сказал Жвания.

Депутат считает, что лидер оппозиции исчерпала себя в конфликтах с президентами Виктором Ющенко и Виктором Януковичем, и ей время уступить дорогу более молодым политикам.

"У нее хватит мужества понять, что после этой драки, которая у нее была с Ющенко, а затем с Януковичем, в украинской политике она себя исчерпала. В качестве лидера гражданской и общественной мысли после своего освобождения она была бы куда более эффективной. В Украине уже сформировано новое молодое поколение политиков, которые и должны заниматься политикой", – считает Жвания.