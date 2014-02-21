Клюев говорит, что в разгоне Майдана его винят однопартийцы
19:34, 21 февраля 2014Политика
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Глава Администрации Президента Андрей Клюев заверяет, что слухи о его якобы причастности к разгону протестующих на майдане Незалежности в ночь с 29 на 30 ноября распространяют его однопартийцы из фракции ПР.
Андрей Клюев / khersonnews.com
Об этом он заявил на брифинге в Администрации президента, передает корреспондент Укринформа.
«Идет серьезная конкурента борьба не только между властью и оппозицией, но и, к сожалению, внутри партии," - сказал Клюев.
Он также рассказал, что такие слухи начали распространять, как только появилась информация о его возможном назначении Премьер-министром Украины.
Председатель АП сообщил журналистам, что он знает имя своего однопартийца, который распространял такую информацию, но называть его не захотел.
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