Клюев говорит, что в разгоне Майдана его винят однопартийцы

Об этом он заявил на брифинге в Администрации президента, передает корреспондент Укринформа.

«Идет серьезная конкурента борьба не только между властью и оппозицией, но и, к сожалению, внутри партии," - сказал Клюев.

Он также рассказал, что такие слухи начали распространять, как только появилась информация о его возможном назначении Премьер-министром Украины.

Председатель АП сообщил журналистам, что он знает имя своего однопартийца, который распространял такую информацию, но называть его не захотел.