Венгрия готовится на случай обострения в Украине

Заседание вел министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтейр, передает Радио Свобода.

В то же время большую озабоченность эскалацией насилия в Украине выразили пять левоцентристских лидеров оппозиционных партий Венгрии.

События в Украине и реакция на них в Венгрии привлекают внимание и венгерских средств информации.

В частности, в среду вечером, несмотря на поздний час и сильнейший ливень, они освещали акцию будапештского Евромайдана в историческом центре столицы. Тогда перед древним собором святого Иштвана, первого короля и основателя Венгрии, состоялся многолюдный митинг солидарности с восставшим народом Украины.

Митингующие осуждали провокации и кровавое насилие спецназовцев «Беркута» и зажигали свечи в память погибших в Киеве демонстрантов, сообщает корреспондент Радио Свобода.