Сотрудники Посольства Украины в США заявили о поддержке народа - СМИ

“Нельзя молчать, когда твоя Родина горит в огне, от пуль массово гибнут люди, царят шок, боль и страдания, существует реальная угроза государственности и территориальной целостности Украины. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и разделяем их горе”, - говорится в заявлении, распространенном Посольством Украины в США, сообщает VIDIA.

“Мы - со своим народом, мы - за его достойное европейское будущее. В это трагическое время верх должны взять мудрость и немедленное прекращение кровопролития и братоубийства”, - заявляют дипломаты.

Сотрудники Посольства призвали к мирному разрешению противостояния ради всего народа Украины, ради соборности государства и ее будущего.

Заявление подписал Посол Украины в США Александр Моцик и еще более 30 дипломатов.