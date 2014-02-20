Крымский полковник ВВ: Не пущу своих людей под пули

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает служба новостей ICTV «Факты».

«Я, как командир, военнослужащих срочной службы на штурм под пули не пущу», — заявил полковник.

На вопрос журналистов, как он поведет себя, если ему прикажут стрелять в людей, командир ответил, что у его личного состава нет оружия.

«Нас, командиров внутренних войск, учили сохранять жизнь своим военнослужащим. Если они (протестующие — Ред.) не придерживаются требования мирного протеста, то не нужно идти на штурм и подкладывать туда своих детей (военнослужащих — Ред.)», — отметил он.

Полковник также добавил, что в таких обстоятельствах он вернется обратно в свою военную часть и будет продолжать службу согласно действующему законодательству: «Уволят меня, значит буду уволенным. Если мне скажут где-то охранять какое-то здание, значит я будут охранять его. На баррикады я не пойду, потому что огнестрельное оружие есть и с одной стороны и с другой».

В конце своего заявления он добавил следующее: «Если меня еще не уволили и у меня есть возможность руководить своим личным составом, они на штурм баррикад не пойдут».