Янукович может согласиться на досрочные выборы и новую конституцию

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на собственный источник.

"Вырисовывается шанс на компромисс в деле сокращения полномочий президента и парламента, выработки новой конституции в течение нескольких месяцев и создания нового правительства за несколько дней", - сказал источник.

Ранее собеседник РАР сказал, что Янукович прервал свой разговор с министрами иностранных дел Польши, Германии и Франции для того, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.