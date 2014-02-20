Янукович может согласиться на досрочные выборы и новую конституцию
16:25, 20 февраля 2014Политика
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Президент Украины Виктор Янукович может согласиться на проведение досрочных президентских и парламентских выборов и принятия новой редакции Конституции.
Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на собственный источник.
"Вырисовывается шанс на компромисс в деле сокращения полномочий президента и парламента, выработки новой конституции в течение нескольких месяцев и создания нового правительства за несколько дней", - сказал источник.
Ранее собеседник РАР сказал, что Янукович прервал свой разговор с министрами иностранных дел Польши, Германии и Франции для того, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
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