Янукович может согласиться на досрочные выборы и новую конституцию

16:25, 20 февраля 2014
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович может согласиться на проведение досрочных президентских и парламентских выборов и принятия новой редакции Конституции.

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на собственный источник. 

"Вырисовывается шанс на компромисс в деле сокращения полномочий президента и парламента, выработки новой конституции в течение нескольких месяцев и создания нового правительства за несколько дней", - сказал источник.

Ранее собеседник РАР сказал, что Янукович прервал свой разговор с министрами иностранных дел Польши, Германии и Франции для того, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

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