Президент ПАСЕ призывает немедленно прекратить кровопролитие в Украине

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассор призвала к немедленному прекращению кровопролития в Украине, к остановке насилия и мести за насилие.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в специальном заявлении Президента ПАСЕ, опубликованном на сайте организации.

”Немедленным приоритетом на данный момент в Украине является остановка насилия, остановка кровопролития и остановка всех форм мести и возмездия с тем, чтобы не допустить сползания Украины в хаос”, - говорится в заявлении Брассор.

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«Парламентская ассамблея Совета Европы готова помочь народу Украины, но насилие должно прекратиться. Я готова работать с Верховной Радой, которая должна иметь парламентскую ответственность за поиск решений с тем, чтобы положить конец кризису», - отметила она.

Содокладчики ПАСЕ Майлис Репс (Эстония) и Мариэтта де Пурбе-Лундин (Швеция) находятся сейчас в Украине и сегодня должны встретиться с Президентом Виктором Януковичем.