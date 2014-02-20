Австрия поддержала адресные санкции ЕС против Украины за проявления насилия

«Европа не должна оставаться в стороне, когда на ее собственном заднем дворе стреляют в людей… Насилие не должно оставаться безнаказанным», - цитирует агентство министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца.

Также сообщается, что министерство финансов Австрии предлагает заморозить австрийские банковские счета украинских олигархов, поддерживающих насилие. «Это было бы политическим сигналом для поддержки демократического движения в Украине», - приводятся в сообщении слова из письменного заявления госсекретаря министерства Сони Штесль.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. По данным Минздрава на 6 часов утра 20 февраля в результате столкновений в Киеве к бригадам экстренной медицинской помощи и в учреждения здравоохранения Киева за медицинской помощью обратились 445 человек, 287 из них госпитализированы, 28 человек погибли.

Вчера канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что шокирована событиями в Украине и считает, что Евросоюз должен обсудить адресные санкции в отношении ответственных лиц.