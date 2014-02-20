Руководитель антитеррористической операции неизвестен обществу и не будет известен - эксперт

Отличие заключается в том, что для этого не нужен указ президента и утверждение Верховной Радой, говорится в сюжете ТСН.

Решение об объявлении борьбы с теорроризмом принимает руководитель Антитеррористичного центра при СБУ. Причем, личность руководителя такого штаба остается тайной, пояснил Алексей Мельник, эксперт центра Разумкова. Ведь указ о формировании штаба не подлежит обнародованию.

"Решение о проведении антитеррористической операции принимает начальник антитеррористического центра, кстати, фамилия которого нам неизвестна, потому что он назначается тайным указом президента. То есть человек, который сегодня будет осуществлять оперативную деятельность, контроль за всем этим процессом, он неизвестен обществу и не будет известен при этой власти", - рассказал Мельник.