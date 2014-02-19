На Майдане относительно спокойно, активисты заняли консерваторию

На Майдане Незалежности на данный моменте происходят лишь единичные столкновения. Милиция бросает шумовые гранаты, митингующие, в свою очередь, бросают в сторону милиционеров “коктейли Молотова”.

Как передает корреспондент УНИАН, милиционеры также время от времени включают на полную мощность водомет.

Однако, в целом, ситуация достаточно спокойная.

Люди продолжают сносить камни к периметру, где идет противостояние с милицией.

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Пожар в Доме профсоюзов на данный момент практически прекратился, видно лишь небольшой дым.

Выступающие со сцены призывают митингующих и милицию к спокойствию, не прибегать к провокациям. Также выключить водометы, когда стороны не ведут активных действий.

На данный момент митингующие заняли здание Киевской консерватории. В целом, их там немного, доступ внутрь консерватории ограничен.

Митингующие располагаются на первом этаже, и стоят на колоннаде второго этажа.