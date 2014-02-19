В Херсоне неизвестные пытались сжечь офисы «Свободы» и «Батькивщины»

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Херсонской области, ориентировочно в 4:25 в Херсоне на проспекте Тестильщиков (Днепровский район), неизвестные пытались поджечь офис областной организации политической партии ВО «Свобода» (дом. №10, 1 подъезд). В частности, к двери офиса положили автомобильную покрышку и подожгли.

Площадь возгорания составила до 0.5 кв. м.

Огнем повреждена краска на металлических входных дверях офиса, а также вывеска. Сам офис не пострадал.

Читайте такжеВ харьковскоме офисе Свободы произошел пожар

Как сообщает пресс-служба Херсонской областной организации ВО «Батькивщина», также была совершена попытка поджога их офиса.

«Утром (19 февраля - УНИАН) жильцы жилых домов по улице Соборной №№ 6 и 8 обнаружили во дворе своих домов остатки, как минимум, трех ”коктейлей Молотова”, сделанных из пивных бутылок. Один из них выгорел на автостоянке, непосредственно под офисом «Батькивщины», еще два, вероятно, разбились о балконную решетку партийного офиса, так как осколки есть и под офисом и на его балконе. На месте работают правоохранители”, - говорится в сообщении.

Милиция пока не комментирует данную информацию.