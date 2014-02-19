МИД Литвы призывает ЕС к санкций: «будущее Украины решается на улицах»

«Сегодня на улицах Киева решается будущее Украины», - говорится в его заявлении, обнародованном на сайте министерства, пишет Радио Свобода.

Осудив насилие и использование силы в Киеве, министр также призвал немедленно положить конец этому насилию и тщательно расследовать все случаи убийств и ранений и привлечь виновных к ответственности. Он выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших.

Литва также призывает власти и оппозицию в Украине немедленно вернуться к переговорам о новом правительстве и конституционной реформе, потому что затянувшийся политический кризис в стране все больше выходит из-под контроля, говорится в заявлении.

По словам Лінкявичуса, политические лидеры Украины должны взять на себя ответственность за соблюдение прав и свобод и эффективно решить политический кризис. Только конструктивный диалог может остановить насилие и предотвратить провокации, подчеркнул министр в своем заявлении.

Отдельно он также в твиттере призвал президента Виктора Януковича немедленно вывести силовиков из центра Киева.

В ряде стран ЕС уже выступили с резкой критикой нынешнего насилия в Киеве. При этом уже прозвучали и несколько предупреждений о санкции Евросоюза против лиц, виновных в этом насилии. С сообщением о возможности санкций против виновных в насилии выступил во вторник и посол США в Украине.