«УДАР» призывает представителей международных организаций прибыть в Дом офицеров

Партия УДАР призывает представителей ОБСЕ, Красного Креста и других международных организаций прибыть в Дом офицеров, чтобы на месте убедиться в том, что там происходит.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии УДАР.

«По поступающей информации, сейчас в Доме офицеров находятся тела трех протестующих, погибших в результате столкновений, и много раненых, которые нуждаются в неотложной помощи. Силовики не пускают на место кареты скорой помощи. Тех, кто жив и тяжело ранен бойцами «Беркута» и внутренних войск, власть фактически оставляет умирать», - говорится в заявлении партии.

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«УДАР» призывает на помощь пострадавшим представителей Красного Креста, ОБСЕ и других международных организаций, и просит их прибыть в Дом офицеров.

Как сообщал УНИАН, врач Ольга Богомолец заявила о трех погибших и около ста раненых, которые находятся в Доме офицеров, где размещен медпункт протестующих.

По ее словам, медпункт находится в окруженные милиции.

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