«УДАР» призывает представителей международных организаций прибыть в Дом офицеров

16:00, 18 февраля 2014
Политика
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Оппозиция просит о помощи представителей Красного Креста, ОБСЕ и других международных организаций.

УДАР просить представників міжнародних організацій прибути до Будинку офіцерів

Партия УДАР призывает представителей ОБСЕ, Красного Креста и других международных организаций прибыть в Дом офицеров, чтобы на месте убедиться в том, что там происходит.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии УДАР.

«По поступающей информации, сейчас в Доме офицеров находятся тела трех протестующих, погибших в результате столкновений, и много раненых, которые нуждаются в неотложной помощи. Силовики не пускают на место кареты скорой помощи. Тех, кто жив и тяжело ранен бойцами «Беркута» и внутренних войск, власть фактически оставляет умирать», - говорится в заявлении партии.

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«УДАР» призывает на помощь пострадавшим представителей Красного Креста, ОБСЕ и других международных организаций, и просит их прибыть в Дом офицеров.

Как сообщал УНИАН, врач Ольга Богомолец заявила о трех погибших и около ста раненых, которые находятся в Доме офицеров, где размещен медпункт протестующих.

По ее словам, медпункт находится в окруженные милиции.

Фотогалерея "Протесты в центре Киева глазами очевидцев" 

Милиционер и протестующие
Милиционер и протестующие  /  © Фото Сергей Чаплыгин
Медики оказывают помощь митингующему, которому в голову попала резиновая пуля
Медики оказывают помощь митингующему, которому в голову попала резиновая пуля  /  © Фото Кристофера Миллера
Автозак без госномеров в правительственном квартале
Автозак без госномеров в правительственном квартале  /  © Фото Facebook Леся Оробец
Митингующие подожгли грузовик, перекрывающий движение по Шелковичной
Митингующие подожгли грузовик, перекрывающий движение по Шелковичной /  © Фото Facebook Александр Рудоманов
И.о. Министра здравоохранения Раиса Богатырева покидает здание министерства.
И.о. Министра здравоохранения Раиса Богатырева покидает здание министерства. /  © Фото: Facebook Сергей Чаплыгин
Медпункт в Доме офицеров
Медпункт в Доме офицеров  /  © Фото Facebook Андрей Ильенко
Водомет в правительственном квартале
Водомет в правительственном квартале  /  © Facebook Дмитрий Чигрин
Офис партии регионов, который атаковали митингующие
Офис партии регионов, который атаковали митингующие /  © Фото Facebook Евгений Будерацкий
Правоохоронець, якого мітингувальники взяли у полон. Він охороняв офіс ПР.
Правоохоронець, якого мітингувальники взяли у полон. Він охороняв офіс ПР. /  © Фото: Facebook Taras Shamayda
Этой фотографией нардеп от ПР Олег Царев опровергает информацию о том, что председатель ВР Владимир Рыбак госпитализирован
Этой фотографией нардеп от ПР Олег Царев опровергает информацию о том, что председатель ВР Владимир Рыбак госпитализирован  /  © Facebook Олег Царев

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