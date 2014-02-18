В Киеве горит КГГА

В Киеве горят покрышки, которые находились возле одного из въездов в Киевскую городскую государственную администрацию.

Как сообщал УНИАН, сегодня в правительственном квартале в Киеве возобновились столкновения между протестующими и правоохранителями. Митингующие бросают камни в правоохранителей, те применяют травматические винтовки, свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. Снайперы стреляют в участников протестов с крыш домов. Сообщается о десятках раненых с обеих сторон. В Киеве замечены сотни «титушек» с металлическими палками.