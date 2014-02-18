У Захарченко заявили о пяти пострадавших военнослужащих ВВ

Как говорится в сообщении, «с тела одного из бойцов медики изъяли пулю от пистолетного патрона. Еще одному милиционеру сейчас оказывают медицинскую помощь - пытаются остановить кровотечение и вынуть пулю».

Всего на этот момент пострадало 37 правоохранителей, отмечается в сообщении УСО.

Читайте такжеНа Грушевского поливают митингующих водой и бросают светошумовые гранаты, слышны выстрелыВ то же время, медицинская служба Євромайдану сообщает о около тридцати раненых в центре Киева протестующих. Подавляющее большинство людей, которыми сейчас опекают медики-волонтеры, пострадали от разрыва свето-шумовых гранат и пулевых ранений.