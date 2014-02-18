СМИ: Медики Майдана оказали помощь раненому бойцу ВВ

Бойцу внутренних войск, раненому после попытки наступления правоохранителей на митингующих на улице Шелковичной в Киеве, помощь оказали медики Майдана.

Как сообщает Радио Свобода, когда попытка штурма не удалась и стражи порядка начали отступать на свои позиции, один из них упал под ноги коллегам.

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Впоследствии к нему подбежали медики, подняли и повели оказывать помощь в медпункт, организованный в подвале одного из домов.

При этом со стороны митингующих тоже есть раненные, некоторые из них без сознания.