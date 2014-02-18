В Германии Яценюк и Кличко встретились с Булатовым

Об этом сообщает пресс-служба "Батьківщини".

"Спасибо Виталию Кличко и Арсению Яценюку, которые нашли возможность встретиться со мной. В первую очередь они спрашивали о моём здоровье. Приятно, когда люди думают о людях", - написал Булатов в своем Facebook.

Напомним, Дмитрий Булатов, который исчез в конце января и спустя более чем неделю нашелся избитым неизвестными, сначала проходил лечение в одной из частных клиник Киева, потом был перевезен в Литву, а сейчас находится в Германии.

В Украине Булатова милиция подозревает в организации массовых беспорядков.