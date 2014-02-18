В Германии Яценюк и Кличко встретились с Булатовым
03:14, 18 февраля 2014Политика
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Накануне отлета из Берлина лидер "Батьківщини" Арсений Яценюк и лидер УДАРа Виталий Кличко пообщались с лидером Автомайдана Дмитрием Булатовым, который находится в Германии
В Германии Яценюк и Кличко встретились с Булатовым
Об этом сообщает пресс-служба "Батьківщини".
"Спасибо Виталию Кличко и Арсению Яценюку, которые нашли возможность встретиться со мной. В первую очередь они спрашивали о моём здоровье. Приятно, когда люди думают о людях", - написал Булатов в своем Facebook.
Напомним, Дмитрий Булатов, который исчез в конце января и спустя более чем неделю нашелся избитым неизвестными, сначала проходил лечение в одной из частных клиник Киева, потом был перевезен в Литву, а сейчас находится в Германии.
В Украине Булатова милиция подозревает в организации массовых беспорядков.
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