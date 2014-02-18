Эштон об ассоциации Украины с ЕС: России нечего бояться

"России нечего бояться. Ее историческим, экономическим и социальным связям с соседями ничто не угрожает", - отмечает К.Эштон в своей статье, которую публикует "Коммерсант".

"Независимые исследования подтверждают, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, включая соглашение о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, не окажет негативного воздействия на торговлю между Россией и Украиной", - заявляет она.

По мнению главы европейской дипломатии, принадлежащие россиянам предприятия в Украине также выиграют от прямого доступа на внутренний рынок ЕС.

"А если вдруг окажется, что рост импорта наносит ущерб российской экономике, то эту проблему помогут решить защитные меры в рамках ВТО и существующих соглашений между Украиной и Россией", - заявляет К.Эштон.

Глава европейской дипломатии подчеркивает, что ЕС, как и Россия, является важным торговым партнером в регионе, поэтому и предлагает странам к Востоку от Евросоюза соглашение о свободной торговле.

При этом, подчеркивает она, никого не заставляют выбирать. "Эти страны могут одновременно иметь соглашения о свободной торговле с Россией и с ЕС", - поясняет К.Эштон.

Между тем она отмечает, что Евросоюз понимает желание России, чтобы большее количество стран присоединилось к Таможенному союзу.

Однако, подчеркивает К.Эштон, "мы настаиваем на том, что необходимо уважать стратегические решения тех или иных стран: те государства, которые могут присоединиться к Таможенному союзу в будущем, должны сделать это по собственной воле".

Источник Интерфакс