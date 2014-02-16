Сегодня на Майдане в очередной раз состоится Народное вече
08:36, 16 февраля 2014Политика
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В воскресенье 16 февраля в 12.00 часов на Майдане состоится Народное Вече.
Сегодня на Майдане в очередной раз состоится Народное вече
Рада Майдана приняла решение о проведении очередного Народного Вече в воскресенье, 16 февраля, сообщает пресс-служба "Батькивщини".
Главный вопрос, который будет обсуждаться в воскресенье на центральной площади столицы, - мирное наступление активистов Майдана для выполнения требований людей.
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