Сегодня на Майдане в очередной раз состоится Народное вече

В воскресенье 16 февраля в 12.00 часов на Майдане состоится Народное Вече.

Рада Майдана приняла решение о проведении очередного Народного Вече в воскресенье, 16 февраля, сообщает пресс-служба "Батькивщини". Главный вопрос, который будет обсуждаться в воскресенье на центральной площади столицы, - мирное наступление активистов Майдана для выполнения требований людей.

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