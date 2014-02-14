Самооборона Майдана угрожает заблокировать правительственный квартал 18 февраля

Совет "Всеукраинского объединения "Майдан" на заседании 13 февраля обсудил блокирование правительственного квартала Самообороной Майдана 18 февраля.

Об этом в комментарии Сегодня.ua заявил комендант Евромайдана, депутат Верховной Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Андрей Парубий.

"На заседании мы обсуждали план наступления на вторник. Мы будем блокировать правительственный квартал", - сказал Парубий.

При этом он отказался уточнить детали, пояснив, что согласен обсуждать их только с лицами, которые готовы привести на акцию более тысячи людей.

Читайте такжеОппозиция обвиняет прокурора Киева в нарушении закона об амнистииОтвечая на вопрос о вероятности силового разгона Майдана, Парубий оценил ее в 50%.

"Мы видим ситуацию 50/50", - сказал он.

Комментируя возможную поддержку Майдана со стороны Запада и встречу с европейским комиссаром по вопросам расширения Евросоюза и европейской политики соседства Штефаном Фюле, Парубий предположил, что европейцы могли бы ввести санкции против украинских чиновников.

"Они могут ввести санкции против высших должностных лиц Украины", - сказал Парубий, не уточнив, когда могут быть осуществлены такие меры.

Напомним, в воскресенье, 16 февраля, на Майдане состоится народное вече, на котором обсудят "мирное наступление".

Согласно закону об амнистии, если до 18 февраля протестующие не освободят здания органов местного самоуправления и исполнительной власти, а также не разблокируют улицу Грушевского в Киеве, он потеряет силу. Совет "Всеукраинского объединения "Майдан" заявил о возможности освобождения указанных зданий и территорий только после освобождения всех арестованных активистов.

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