Оппозиция не хочет возвращаться к Конституции 2004 года - Олейник

По его словам, оппозиция не предоставила ни одного проекта по возвращению к Конституции 2004 года. «Акт возвращения к Конституции не зарегистрирован, оппозиция не может четко сказать, какие изменения нужно внести», – подчеркнул депутат.

Олейник отметил, что ПР поддерживает проведение конституционных изменений, «но в более широком смысле».

В свою очередь народный депутат, представитель фракции «Батьктвщина» Руслан Князевич заявил, что представители оппозиции предоставили наработки по изменению Конституции. «Эта Конституция – компромисс между Конституциями 1996 и 2004 годов. Мы готовы и дальше продолжать работу над ее усовершенствованием. Каким способом – это не имеет значения», – заявил народный депутат.

Кроме того, он подчеркнул, что изменения в Конституцию-2004 являются необходимым условием со стороны Европейского Союза.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович согласился начать процесс подготовки изменений в Конституцию Украины.

Представители парламентских фракций согласовали график обработки предложений по внесению изменений в Конституцию Украины.

10 февраля фракции ВР не смогли согласовать проект изменений в Конституцию, предусматривающий возвращение к парламентско-президентской форме правления.

Верховная Рада не будет создавать ВСК по подготовке изменений в Конституцию.