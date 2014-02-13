В «Правом секторе» не исключают, что ФСБ готовит в Украине серию терактов

Об этом говорится в заявлении «Правого сектора», размещенном на странице лидера этой организации Дмитрия Яроша в Facebook.

Читайте такжеПравый сектор: мы не обязаны продлевать перемирие с властями В заявлении говорится: «Мы из нескольких источников получили оперативную информацию о том, что в ближайшее время не исключено проведение ряда террористических актов, направленных на очернение «Правого сектора» и других силовых структур Майдана, сеяние паники в обществе, нарастание сепаратистских тенденций и создание базиса для расширения репрессий. Эти теракты могут быть совершены агентурой ФСБ при возможной поддержке отдельных представителей МВД Украины».

В заявлении говорится, что о вероятности осуществления терактов «также свидетельствует заявление внутриоккупационного министра МВД Захарченко, согласно которому «праворадикалы» якобы сами готовятся к осуществлению терактов. Зная специфику МВД и его высшего руководства, нетрудно догадаться, что если Захарченко заявляет о возможности терактов, то такие теракты могут быть совершены с его ведома».

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«Правый сектор» заявляет, что не готовит никаких террористических актов. «Сама мысль об использованиях терактов, во время которых могли бы пострадать невинные люди, для нас является недопустимой», - заявил Ярош.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что у правоохранительных органов достаточно возможностей для того, чтобы найти и привлечь к уголовной ответственности тех, кто планирует преступные действия. В обращении Захарченко к гражданам от 7 февраля говорилось: «Переговорный процесс между властью и оппозицией, который продолжается последние дни, позволил частично снять напряженность в обществе. На Грушевского уже не раздаются взрывы и не загораются «коктейли Молотова». Многие люди переосмыслили события и уже понимают, что силовой вариант – это путь в никуда. Но спокойствие не всем по нраву. Праворадикальные группировки планируют снова расшатать мир и не остановятся даже перед террористическим актом. Об этом свидетельствует и имеющаяся у нас оперативная информация, и последние события в Доме профсоюзов, где произошел взрыв. Не исключено, что во время изготовления взрывного устройства».

6 февраля около 9.30 произошел взрыв на Майдане, в Доме профсоюзов. Взорвалась коробка якобы с лекарствами, пострадали двое молодых людей. У одного оторвало кисть руки, второй лишился глаза.