Троих подозреваемых в избиении журналистки Чорновол выпустили из СИЗО - СМИ

Старший брат главного подозреваемого Сергея Котенко Александр, бизнесмен Александр Храмцов и адвокат из Броваров Андрей Насиковский – на подписке о невыезде, сообщают "Вести".

"Отпустили под личную ответственность. Обращение в суд подало само обвинение", - сообщил "Вестям" народный депутат от ВО "Батькивщина" Владимир Полочанинов, который ранее просил Генпрокуратуру выпустить Насиковского на поруки.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 декабря 2013 года Чорновол, ехавшая на своем автомобиле, была избита мужчинами, следовавшими за ней на всем пути из Борисполя в Киев.

Читайте такжеЧорновол называет абсурдной версию ГПУ и считает обвиняемого подставным лицом

Милиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство», позже была добавлена еще одна статья - о причинении тяжелых телесных повреждений, которая предусматривает более суровое наказание.

В МВД сообщили о задержании пяти подозреваемых в избиении журналистки.

6 февраля 2014 г. в Генпрокуратуре заявили, что следствие по делу об избиении Чорновол завершено, и ходе следствия было установлено, что журналистку избили из хулиганских побуждений.

Читайте такжеДепутат от «Батькивщины» просит передать на поруки подозреваемых в деле Чорновол

В частности, как заявил Андреев, следствием установлено, что Чорновол создала на дороге аварийную ситуацию, что вызвало такую реакцию обвиняемых.

По словам заместителя генпрокурора, в настоящее время в совершении преступления подозреваются Котенко, Роман Залюбовский, Андрей Зинченко, Храмцов, Насиковский, а также еще двое не установленных лиц.

Читайте такжеЖурналистку Чорновол избили из хулиганских побуждений - ГПУ

Кроме того, Андреев отметил, что Зинченко был объявлен в розыск и поступила информация от правоохранителей из РФ, что он задержан в Москве. Сейчас Генеральная прокуратура Украины начала процедуру его экстрадиции из России.

Чорновол выписали из больницы 16 января.