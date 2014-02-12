Троих подозреваемых в избиении журналистки Чорновол выпустили из СИЗО - СМИ
Сегодня троих подозреваемых в избиении журналистки Татьяны Чорновол решением Печерского райсуда Киева выпустили из СИЗО.
Старший брат главного подозреваемого Сергея Котенко Александр, бизнесмен Александр Храмцов и адвокат из Броваров Андрей Насиковский – на подписке о невыезде, сообщают "Вести".
"Отпустили под личную ответственность. Обращение в суд подало само обвинение", - сообщил "Вестям" народный депутат от ВО "Батькивщина" Владимир Полочанинов, который ранее просил Генпрокуратуру выпустить Насиковского на поруки.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 декабря 2013 года Чорновол, ехавшая на своем автомобиле, была избита мужчинами, следовавшими за ней на всем пути из Борисполя в Киев.
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Милиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство», позже была добавлена еще одна статья - о причинении тяжелых телесных повреждений, которая предусматривает более суровое наказание.
В МВД сообщили о задержании пяти подозреваемых в избиении журналистки.
6 февраля 2014 г. в Генпрокуратуре заявили, что следствие по делу об избиении Чорновол завершено, и ходе следствия было установлено, что журналистку избили из хулиганских побуждений.
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В частности, как заявил Андреев, следствием установлено, что Чорновол создала на дороге аварийную ситуацию, что вызвало такую реакцию обвиняемых.
По словам заместителя генпрокурора, в настоящее время в совершении преступления подозреваются Котенко, Роман Залюбовский, Андрей Зинченко, Храмцов, Насиковский, а также еще двое не установленных лиц.
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Кроме того, Андреев отметил, что Зинченко был объявлен в розыск и поступила информация от правоохранителей из РФ, что он задержан в Москве. Сейчас Генеральная прокуратура Украины начала процедуру его экстрадиции из России.
Чорновол выписали из больницы 16 января.