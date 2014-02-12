Россия решает, выдавать ли Украине одного из подозреваемых в избиении Чорновол

По словам представителя Генпрокуратуры РФ, собеседника агентства РИА "Новости", 5 февраля Зинченко задержали в Москве в связи с его нахождением в межгосударственном розыске. На следующий день Бабушкинский районный суд заключил его под стражу на 40 суток.

«По результатам (экстрадиционной проверки) в соответствии с нормами международного права и российского законодательства будет принято решение о выдаче Зинченко украинским коллегам», - сказал собеседник агентства.

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Как сообщалось, в ночь на 25 декабря 2013 года Чорновол, ехавшая на своем автомобиле, была избита мужчинами, следовавшими за ней на всем пути из Борисполя в Киев.

6 февраля в Генпрокуратуре заявили, что следствие по делу об избиении Чорновол завершено, и ходе следствия было установлено, что журналистку избили из хулиганских побуждений.

Тогда же заместитель генерального прокурора Роман Андреев сообщил, что в Москве задержан один из подозреваемых в совершении этого преступления Андрей Зинченко.

"Этот человек (Зинченко) находился в розыске. Сегодня поступила информация от наших коллег из Российской Федерации о его задержании", - подчеркнул замгенпрокурора.

Он добавил, что Генпрокуратура уже начала процедуру экстрадиции Зинченко в Украину.