Защита Тимошенко подаст апелляцию на сегодняшний отказ суда

Защита экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в апелляционном порядке обжалуют решение Коминтерновского районного суда Харькова, который сегодня отказал в удовольствии жалобы на решение комиссии Качановской исправительной колонне (№54) об отказе экс-премьер-министру в смягчении режима содержания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после оглашения судебного решения сказал журналистам адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк.

“Данное решение будет обжаловано в апелляционном порядке. Защита буквально на днях подготовит апелляцию. Не знаю, каким будет решение, но то, что оно (сегодняшнее решение — УНИАН) незаконно, это однозначно”, - сказал адвокат.

Плахотнюк выразил убеждение, что решение комиссии Качановской колонии об отказе Тимошенко в переводе на участок социальной реабилитации было незаконным, и Коминтерновский райсуд Харькова сегодня узаконил это решение.

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“Никаких препятствий, никаких законных противопоказаний для такого перевода не было установлено. Но комиссия отказала. Защита обжаловала решение комиссии в суде. Суд сегодня огласил решение об отказе в удовлетворении жалобы, фактически узаконив незаконное решение Качановской колонии", - отметил адвокат.

Адвокат подчеркнул, что "не услышал ни одного законного аргумента в оглашенном постановлении".

При этом Плахотнюк добавил, что такое решение Коминтерновского райсуда Харькова для защиты Тимошенко было прогнозируемым.

Как сообщал УНИАН, сегодня Коминтерновский районный суд Харькова отказал экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко в удовлетворении жалобы на отказ ей комиссией Качановской исправительной колонне (№54) в смягчении режима содержания. Председательствующий судья Коминтерновского районного суда Антонина Юрьева постановила, что заседание комиссии прошло без нарушений.

Постановление может быть обжаловано на протяжении 7 дней от дня его оглашения.

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Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая того же года в связи с ухудшением состояния здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.

30 декабря 2013 года Тимошенко подала в администрацию колонии заявление об изменении режима пребывания, которое допускает свободный выход в город. По словам защитника Сергея Власенко, любой человек, отбывший треть своего наказания, имеет право на облегчение режима пребывания.

17 января ГПтС проинформировала, что комиссия Качановской исправительной колонии (№ 54) отказала Тимошенко в смягчении условий содержания.