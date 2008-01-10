Программа Тимошенко еще не дошла до Ющенко

На данный момент программа деятельности правительства еще не поступала в Секретариат Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Секретариата Александр ШЛАПАК на брифинге для прессы.

В то же время, он заметил, что на встрече Президента и премьер-министра обсуждалась эта программа и премьер пообещала направить ее в ближайшее время.

По словам А.ШЛАПАКА, в Секретариате ожидают программу деятельности правительства с минуты на минуту, и сразу начнут работу над ней.

Как сообщал УНИАН, вчера на заседании правительство приняло Программу деятельности Кабинета Министров за основу. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила в течение суток ее доработать и направить в Секретариат Президента.