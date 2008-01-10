Ющенко направил в ВР проект закона о Кабмине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в Верховную Раду проект закона «О Кабинете Министров Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сообщил сегодня во время еженедельной традиционной встречи с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ с участием секретаря СНБО и главы Секретариата Президента.

По словам В.ЮЩЕНКО, этот документ должен, в частности, унормировать полномочия и порядок деятельности правительства и определить порядок формирования Кабинета Министров.

Также Президент сообщил, что среди законопроектов, которые он направил в ВР и просит принять как безотлагательные, проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О местных государственных администрациях». Он, по словам В.ЮЩЕНКО, должен устранить противоречия с другими законами, в частности, «О местном самоуправлении в Украине» и «О Кабинете Министров Украины». Законопроект уточняет компетенцию ГГА, разграничивает функции Президента и правительства при формировании местных администраций, гармонизирует их взаимоотношения с главой государства и Кабинетом Министров.

Кроме того, внесен проект Закона «О местном самоуправлении» – в нем более четко очерчены права и полномочия территориальных общин, предоставляются значительно более широкие возможности влияния на осуществление самоуправления именно в интересах людей, отметил Президент.

Также глава государства внес на рассмотрение ВР проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины», где предлагается урегулировать порядок назначения, вступления в должность и прекращения полномочий судей Конституционного Суда, чтобы устранить разногласия между соответствующим законом и Конституцией.

Как безотлагательный Президент просит ВР принять и проект Закона «О Высшем Совете юстиции», цель которого - усовершенствование деятельности ВСЮ. По убеждению Президента, ВСЮ должен работать на постоянной основе, а ее членов нужно перевести на государственную службу. Также предлагается уменьшить срок полномочий члена ВСЮ с шести до четырех лет и установить, что одно и то же лицо может назначаться членом Совета не более двух сроков подряд.

Кроме того, Президент передает парламенту законопроект относительно нового порядка проведения тендерной политики государства. Этот законопроект готовился последние 5 месяцев, и в нем учтены предложения всех уровней государственной власти, начиная с местного.

Глава государства также считает, что парламент должен пересмотреть пакет законопроектов, которые были приняты Верховной Радой в то время, когда ее работа была признана неконституционной и нелегитимной.

В ходе встречи В.ЮЩЕНКО акцентировал внимание на своей просьбе к Верховной Раде о продлении работы сессии, которая была направлена председателю ВР во вторник.