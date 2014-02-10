Тигипко опроверг слухи о создании своей "группы"

Народный депутат Сергей Тигипко исключает возможность выхода из Партии регионов.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Тигипко относительно заявлений о его выходе из ПР.

«Я и мои коллеги не собираемся выходить из Партии регионов. В эти непростые времена, как и раньше, мы останемся рядом с нашими однопартийцами по всей стране, с людьми, которые доверили нам представлять их интересы и отстаивать лучше будущее для нашей страны», - заявил Тигипко.

Вместе с тем, добавил он, «мы считаем недопустимым уровень коррупции на всех уровнях власти, а работу правительства по преодолению экономических проблем Украины и улучшению уровня жизни людей – неэффективной. Скажу больше – эта работа фактически провалена».

Читайте такжеГерман о т.н. группе Тигипко: Партия регионов не будет плодить предателей

«Наши главные враги – казнокрады, коррупция, безответственность, неэффективная работа. Убежден, что Партии регионов хватит сил, чтобы справиться с этими вызовами», - заявил Тигипко.

Как сообщалось, в частности, 9 февраля народный депутат от «Батькивщины» Андрей Шевченко заявил, что во фракции Партии регионов сформировалась группа из, по меньшей мере, 30 депутатов, которая "готова действовать вразрез с генеральной линией Януковича-Медведчука".

По его словам, "лидером этой группы называют Сергея Тигипко".

"Бунта этой команды следует ожидать в ближайшую неделю", - добавил Шевченко.