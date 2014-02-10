Нардеп объяснил нецелесообразность идеи федерализации Украины

"Сама по себе федерализация целесообразна только тогда, когда есть экономически независимые субъекты, которые могут быть самодостаточными", - отметил Немилостивый в эфире телеканала Tbi.

По его словам, сегодня в Украине есть только шесть областей, которые являются донорами государственного бюджета, пишет Gazeta.ua.

"Речь идет об областях, которые больше отдают в государственный бюджет, чем получают. Так каким образом в случае федерализации местная община будет выживать?" - поинтересовался нардеп.

Он подчеркнул, что федерализация - это не только права, но и обязанности.

"Для ее реализации надо менять налоговую систему и очень много законов", - добавил Немилостивый.

Напомним, ранее Коммунистическая партия выступила за превращение Украины в федерацию. Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко с трибуны Верховной Рады.

"Надо спасать будущее Украины, защищая наш народ, наши традиции, наше будущее тем, что каждая территориальная община будет сама решать, на каком языке разговаривать, сохранять традиции, уважать и т.д.", - подчеркнул он.