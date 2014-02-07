Девушка, пострадавшая во время штурма ОГА в Черкассах, уже выговаривает простые слова

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный врач Третьей черкасской городской больницы скорой медицинской помощи Александр Федорук, сейчас состояние 26-летней Ольги тяжелое со слабопозитивною динамикой. У нее нарушено речи, но она уже говорит простые слова. Стала спокойнее. При такой смертельной травме, как у Галушко, а смертность при ней составляет половину случаев, наименьшая положительная динамика каждый день - победа.

По словам врача пострадавшей, нейрохирурга Станислава Новикова, семье девушки поступило несколько предложений по ее лечению и реабилитации за рубежом, но ближайшие несколько недель ее нельзя транспортировать - ей нужен покой. Сейчас она слышит и понимает, узнает маму, сжимает руку.

Читайте такжеПострадавшую под Черкасской ОГА девушку отключили от аппарата искусственного дыханияКроме того, депутат Черкасского облсовета, председатель областной организации ВО «Батькивщина» Анатолий Бондаренко сообщил корреспонденту УНИАН, народный депутат Украины Николай Томенко будет обращаться к правительствам Литвы и Германии с просьбой пролечить Галушко в больнице одной из этих стран.

Как сообщал УНИАН, 23 января в Черкассах во время штурма Черкасской облгосадминистрации была тяжело травмирована девушка. Около 20 часов ей на голову упал цветочный горшок с окна третьего этажа. Состояние девушки медики оценивали как критическое. В больнице ей провели несколько сложнейших операций по удалению многоосколочного перелома костей черепа и двух внутричерепных гематом.

31 января девушку отключили от аппарата искусственного дыхания.

По данному факту следственным отделом Сосновского райотдела милиции возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.