Ющенко «выиграл подачу» Сацюка

Окружной административный суд Киева приостановил производство по делу по иску первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление в среду было провозглашено коллегией судей Окружного админсуда, который начал рассмотрение административного иска В.САЦЮКА по существу.

Иск касался лишения В.САЦЮКА воинского звания генерал-майора до завершения расследования уголовного дела по факту предоставления им ложных биографических данных, потянувших за собой присвоение этого воинского звания и получение в связи с этим заработной платы.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство представителя в суде со стороны ответчика.

Кроме того, в ходе судебного заседания адвокат В.САЦЮКА Виктор ПЕТРУНЕНКО отмечал то, что глава государства должен был обжаловать присвоение В.САЦЮКУ звание генерал-майора, которое было присвоено ему тогдашним Президентом Леонидом КУЧМОЙ в судебном порядке, а не отменять указ своего предшественника собственноручно.

Также В.ПЕТРУНЕНКО отметил, что в соответствии с дисциплинарным воинским уставом, офицеры высшего командного состава не могут быть лишены звания кем-либо, за исключением, если они были осуждены судом за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и лишены решением суда воинского звания.

Также во время судебного заседания участникам судебного процесса было зачитано постановление прокуратуры о возобновлении расследования уголовного дела в отношении В.САЦЮКА.

В свою очередь, в связи с этим В.ПЕТРУНЕНКО отметил, что раньше ему как адвокату В.САЦЮКА не было предоставлено это постановление и он не имел возможности с ним ознакомиться. Он считает его безосновательным и будет обжаловать в судебном порядке.

Как сообщал УНИАН, В.САЦЮК занимал должность первого заместителя председателя СБУ с апреля по декабрь 2004 года.

Уголовное дело в отношении В.САЦЮКА было возбуждено летом 2005 года Главным следственным управлениям Генпрокуратуры Украины согласно ч.3 статьи 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшем тяжелые последствия), частью 2 статьи 366 (служебная фальсификация, повлекшая тяжелые последствия) и частью 3 статьи 358 (использование явно поддельного документа) Уголовного кодекса Украины. По делу было вынесено постановление о привлечении его как обвиняемого по указанным статьям Уголовного кодекса Украины.

1 марта 2007 года в.и.о. руководителя Национального центрального бюро Интерпола в Украине Ростислав ВЕРГЕЛЕС заявил журналистам, что НЦБ сняло с международного розыска бывшего заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА, поскольку дело в отношении него закрыто.

29 октября Президент В.ЮЩЕНКО подписал указ, которым отменил указ своего предшественника Л.КУЧМЫ о присвоении В.САЦЮКУ воинского звания генерал-майора.

6 ноября Генпрокуратура отменила постановление следователя о закрытии уголовного дела в отношении В.САЦЮКА, возбужденного по фактам незаконного присвоения ему воинских званий, использования диплома о высшем образовании и получении в связи с этим заработной платы. Осуществление досудебного следствия по делу поручено военной прокуратуре Центрального региона Украины.