Захарченко: Радикалы планируют расшатать мир и не остановятся перед терактом

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН обращении Захарченко к гражданам.

«Переговорный процесс между властью и оппозицией, который продолжается в последние дни, позволил частично снять напряженность в обществе. На Грушевского уже не раздаются взрывы и не загораются «коктейли Молотова». Многие люди переосмыслили события и уже понимают, что силовой вариант – это путь в никуда. Но спокойствие не всем по нраву. Праворадикальные группировки планируют снова расшатать мир и не остановятся даже перед террористическим актом. Об этом свидетельствует и имеющаяся у нас оперативная информация, и последние события в Доме профсоюзов, где произошел взрыв. Не исключено, что во время изготовления взрывного устройства», - отметил Захарченко.

В его обращении говорится, что сегодня – день открытия зимней Олимпиады в Сочи, и «своими экстремистскими действиями злоумышленники будут пытаться затмить это событие и привлечь внимание к себе и своим требованиям. Те, кто планируют преступные действия, должны помнить – у милиции достаточно возможностей для того, чтобы найти их и привлечь к уголовной ответственности».