Ющенко поручил Тимошенко ехать в Грузию

06:56, 10 января 2008
Политика
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Делегацию сформирует премьер-министр

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО распорядился о создании делегации Украины для участия в мероприятиях в связи с инаугурацией Президента Грузии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, согласно распоряжению от 9 января, делегацию возглавит премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. Ей поручено сформировать персональный состав делегации.

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