Ющенко поручил Тимошенко ехать в Грузию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО распорядился о создании делегации Украины для участия в мероприятиях в связи с инаугурацией Президента Грузии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, согласно распоряжению от 9 января, делегацию возглавит премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. Ей поручено сформировать персональный состав делегации.