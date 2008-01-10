Ющенко поручил Тимошенко ехать в Грузию
06:56, 10 января 2008Политика
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Делегацию сформирует премьер-министр
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО распорядился о создании делегации Украины для участия в мероприятиях в связи с инаугурацией Президента Грузии.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, согласно распоряжению от 9 января, делегацию возглавит премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. Ей поручено сформировать персональный состав делегации.
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