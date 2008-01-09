Огрызко предлагает не ездить за границу без директив Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с министром иностранных дел Владимиром ОГРЫЗКО необходимость обеспечения единства и скоординированности в проведении внешней политики между Секретариатом Президента, Министерством иностранных дел и правительством в целом, а также Верховной Радой Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам В.ОГРЫЗКО, этот вопрос на сегодня является принципиально важным и определяющим. В этом контексте он предложил закрепить такой принцип во внешнеполитической деятельности отдельным указом Президента.

В настоящем документе министр, в частности, предложил закрепить норму, в соответствии с которой все внешнеполитические мероприятия при участии правительственных чиновников, других государственных чиновников будут требовать директив Президента.

В.ОГРЫЗКО добавил, что указом также целесообразно усилить координирующую роль МИД в работе иностранных представительств Украины.

Также в ходе сегодняшней встречи В.ЮЩЕНКО и В.ОГРЫЗКО обсудили основные внешнеполитические задачи и приоритеты 2008 года, а также план международных мероприятий.

Во встрече принял участие заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ, курирующий внешнеполитические вопросы.