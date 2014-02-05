В оппозиции назвали видео с "признанием" активистки Евромайдана - провокацией

Комендант Дома профсоюзов, член фракции "Батькивщина" Степан Кубив считает провокацией распространенное милицией в Интернете видео с волонтером медицинской службы Майдана Александрой Хайлак.

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Об этом сообщается на сайте фракции "Батькивщина".

"После того, как в Интернете появилось видео с Александрой Хайлак, мы попытались связаться с ней по телефону и пригласить ее на пресс-конференцию, но связь с ней отсутствует", - сообщил Кубив.

По его словам, как выяснилось, Хайлак не могут дозвониться уже пять дней.

"Я думаю, что это провокация, как и информация о складах оружия в Доме профсоюзов, о пытках в КГГА т.д.", - подчеркнул Степан Кубив.