Ющенко настаивает, чтобы Еханурову дали больше денег

Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым увеличить бюджетные расходы на нужды армии.

Об этом шла речь во время его рабочей встречи с министром обороны Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ, сообщает пресс-служба Президента.

По словам руководителя президентского Секретариата Виктора БАЛОГИ, главными темами разговора были боеспособность армии, перспективы завершения перехода Вооруженных Сил на профессиональную основу и участие оборонного ведомства в подготовке к проведению Евро-2012.

Министр обороны доложил Президенту о первых конкретных шагах, сделанных во исполнение задач, которые Верховный Главнокомандующий поставил на коллегии Минобороны 28 ноября 2007 года и во время представления новоназначенного министра обороны.

«Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что острая критика Президентом состояния дел в войсках стала толчком к глубокому анализу причин негативных тенденций и явлений. Министр заверил, что после завершения всестороннего изучения положения, в котором в действительности находится наша армия, будут приняты безотлагательные интенсивные меры, которые дадут ощутимый мобилизирующий эффект всем Вооруженным Силам», – отметил В.БАЛОГА. По его словам, под постоянным вниманием главы государства и в дальнейшем будет находиться боеготовность войск, низкий уровень которой вызывал недовольство Верховного Главнокомандующего на последней коллегии Министерства обороны.

В.ЮЩЕНКО и Ю.ЕХАНУРОВ обстоятельно обсудили возможности окончательного перехода армии на профессиональную основу, что предусматривает комплектование ВСУ исключительно по контракту.

«Президент непреклонен: последний призыв в армию будет проведен в следующем году, дальше служба в армии должна стать полностью профессиональной, а не частично сессионной, как сейчас. В то же время глава государства отметил необходимость дополнительных ассигнований на нужды армии, чтобы своевременно и без потерь для обороноспособности страны перевести Вооруженные Силы на контрактные рельсы. По словам В.ЮЩЕНКО, «военная» статья государственного бюджета на 2008 год составляет 10 миллиардов гривен, то есть немного более 1 процента валового внутреннего продукта. Это самый низкий за последние 9 лет показатель (только в 1999 году на оборону было выделено 1,29 процента ВВП, в другие годы государство было более щедрым к своим защитникам). Президент категорически высказался за то, чтобы в этом году на нужды армии выделить не менее 2,5 процентов ВВП, или 22 миллиарда гривен. В.ЮЩЕНКО будет настаивать, чтобы при окончательной коррекции нынешнего государственного бюджета были учтены дополнительные средства для Вооруженных Сил», – сообщил В.БАЛОГА.

Президент также заявил, что будет персонально заниматься социальными программами армии, в частности, сооружением жилья для военнослужащих. «Глава государства считает, что грандиозные планы обеспечить людей в погонах собственным жильем провалились. По сути, это дело нужно начинать с нулевой отметки. Сегодня министр обороны получил поручение представить свои предложения, как гарантировать крышу над головой тысячам семей нынешних военнослужащих. Ю.ЕХАНУРОВ ежеквартально будет докладывать главе государства о выполнении жилищной программы», – сказал В.БАЛОГА.

Говоря об участии оборонного ведомства в проектах по проведению Евро-2012, Президент обратил внимание на необходимость тщательного просчета объектов и территорий, которые могут быть переданы с баланса Минобороны местной власти и использованы в инфраструктуре футбольного первенства. «Армия должна быть рациональным хозяйственником. Избавившись от несвойственных ей задач и функций, следует по разумному распорядиться высвобожденным имуществом и землями. Использование их на организацию Евро-2012 облегчит нам проведение этого важного для страны форума», – передал слова Президента В.БАЛОГА.