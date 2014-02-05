В ВР вопрос нового Кабмина отошел на второй план - нардеп

Об этом в интервью Радио Свобода сказал внефракционный народный депутат Игорь Еремеев. По его словам, этот вопрос отошел на второй план, уступив конституционной реформе.

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«Есть только определенные слухи о том, кто может стать премьер-министром... Точно могу сказать, что на сегодняшний день никаких переговоров не ведется. Мы еще не понимаем, какая может быть конфигурация правительства. Насколько президент готов пойти на техническое правительство», - отмечает Игорь Еремеев.

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Техническое правительство, по словам депутата, должен возглавить премьер-министр, который не видит себя президентом», а также готов услышать как власть, так и оппозицию.

28 января Николай Азаров подал в отставку с должности премьер-министра. Президент удовлетворил это заявление и отправил в отставку все правительство.