В ВР вопрос нового Кабмина отошел на второй план - нардеп
Консультации по формированию нового правительства в парламенте не ведутся.
Об этом в интервью Радио Свобода сказал внефракционный народный депутат Игорь Еремеев. По его словам, этот вопрос отошел на второй план, уступив конституционной реформе.
Читайте такжеНа мирное решение ситуации в стране осталось немного времени - депутат
«Есть только определенные слухи о том, кто может стать премьер-министром... Точно могу сказать, что на сегодняшний день никаких переговоров не ведется. Мы еще не понимаем, какая может быть конфигурация правительства. Насколько президент готов пойти на техническое правительство», - отмечает Игорь Еремеев.
Читайте такжеВ ПР предлагают рассмотреть вопрос Конституции до 15 апреля
Техническое правительство, по словам депутата, должен возглавить премьер-министр, который не видит себя президентом», а также готов услышать как власть, так и оппозицию.
28 января Николай Азаров подал в отставку с должности премьер-министра. Президент удовлетворил это заявление и отправил в отставку все правительство.