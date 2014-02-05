В США готовят документальный фильм о Евромайдане

Украинец из Чикаго Юлиан Гайда и семеро его друзей создал Журналистский коллектив Евромайдана (The Euromaidan Journalist Collective), и с первых недель революции прилетел в Киев, чтобы отснять документальный фильм “Взгляд с Майдана”, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на медиа-портал украинской диаспоры VIDIA.

Уже этой осенью полнометражная документальная лента выйдет на английском языке.

К работе над проектом привлекут голливудских мастеров кинематографии. А сейчас - представили отрывки ленты в Кливленде и Чикаго, позже проект фильма увидят в Торонто и Нью-Йорке.

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"Пока некоторые члены Журналистского коллектива еще до сих пор работают над сбором материалов в Киеве. Другие участники команды уже собрали часть средств, необходимых для реализации проекта. Молодые журналисты надеются на поддержку украинской общины и общественных организаций диаспоры, ведь правдивый взгляд с Майдана должен увидеть мир", - говорится в сообщении.

Напомним, еженедельно в украинской диаспоре по всему миру происходит несколько десятков акций и митингов солидарности с революционным Майданом.