Пресс-секретарь Хармс: Информация об австрийских паспортах была не правильно передана

Об этом сообщила Рут Райхштейн, пресс-секретарь сопредседатель группы "зеленых" в Европарламенте Ребекки Хармс, со ссылкой на которую ранее была распространена информация о возможном двойном гражданстве Сергея Арбузова, Андрея Клюева и Николая Азарова.

Читайте такжеКожара призывает иностранных политиков не делать безответственных заявлений«Хочу сообщить вам, что информация об австрийских паспортах была не совсем правильно передана. На пресс-брифинге сегодня Ребекка сказала лишь о том, что у этих персон уже могут быть австрийские паспорта. Но в настоящее время доказательств этого нет», - отметила в своем сообщении Рут Райхштейн.

Как ранее писали СМИ, европарламентер в Страсбурге сделала заявление о том, что перечисленные политики в связи с наличием австрийских паспортов могут беспрепятственно посещать ЕС. Представители политиков, упомянутых в заявлении, практически сразу опровергли данную информацию, а ряд народных депутатов даже направили соответствующий запрос к послу Австрии в Украине Вольфу Дитриху.

Ребекка Хармс устами своего пресс-секретаря также заявила о намерении выяснить всю информацию по данному вопросу. «У некоторых украинцев в Австрии есть большой бизнес, как, например, у семьи Клюева - есть даже банк. Вместе с представителями австрийской партии Зеленых Ребекка Хармс в настоящее время делает официальный запрос в правительство Австрии, чтобы узнать, или есть у кого-то из них австрийские паспорта…», - заявила Рут Райхштейн.