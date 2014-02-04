УДАР заявляет, что в Киеве напали с ножами на активиста партии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом заявил председатель исполкома Киевской организации партии “УДАР” Олег Гаряга.

“После вчерашнего пикетирования Деснянской райгосадминистрации часть наших активистов вернулась на Майдан, а Альберт Падюков сел в маршрутку и поехал в направлении дома. Только он вышел из маршрутки – как его окружили неизвестные лица и нанесли ему три ножевых ранения: два - в грудь, а одно – в бедро. Он как-то добрался домой, где ему сразу вызвали скорую помощь”, - сообщил Гаряга.

Читайте такжеВ Днепропетровске «антимайдановцы» избили блогера в каске с петриковской росписьюОн отметил, что пострадавшего активиста прооперировали, и он находится в клинике скорой помощи.

Гаряга рассказал, что Падюков с начала акций протеста поддерживал Майдан и находился в первых рядах во время митинга у стен Деснянской РГА. Поэтому в “УДАРе” не возникает сомнений, что злоумышленники искалечили мужчину из-за его активной гражданской позиции.

По факту нанесения ножевых ранений Падюкову милиция возбудила уголовное дело и проводит следственные действия.