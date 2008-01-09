Ющенко хочет иметь единый вектор с Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в программе деятельности правительства следует учесть главные положения его послания Верховной Раде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО намерен вскоре выступить в Верховной Раде шестого созыва с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины, как это предусмотрено статьей 106 Конституции Украины.

Работа над настоящим документом полностью завершена, в нем глава государства определил важнейшие направления социального, экономического, политического развития государства на этот год и дальнейшую перспективу. В послании предусмотрены конкретные мероприятия во исполнение приоритетных задач.

В.ЮЩЕНКО отметил, что нынешнее послание будет объявлено в качественно новых и по содержанию, и по духу общественно-политических условиях. Глава государства обратится с парламентской трибуны к Верховной Раде, избранной на внеочередных выборах, положившие конец длительному политическому и властному кризису, прекратили угрожающие для страны неконституционные процессы. Ежегодное президентское послание, в частности, адресовано демократическому большинству в ВР, которое сформировало новый состав Кабинета министров. В настоящее время, по мнению Президента, сложилась дееспособная конфигурация власти с большим запасом прочности, которую поддерживает общество, в то же время возлагая на нее большие надежды.

В повестке дня Кабинета министров под руководством Юлии ТИМОШЕНКО – разработка программы деятельности правительства, которая должна быть одобрена Верховной Радой. Глава государства указал, что утверждение этой программы должно подтвердить общественный и государственнический мотив в работе нового состава Кабмина, ведь его предшественник, вопреки Основному Закону, год работал без какого-либо плана действий.

«Правительственная программа является неотъемлемой составляющей соглашения о создании коалиции демократических сил в парламенте шестого созыва. Нельзя допустить разногласий между коалиционным договором и программой деятельности Кабинета министров. Такое несоответствие вызовет кризис общественного доверия к новой власти. Надеюсь, правительственно-коалиционный тандем это понимает», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент обратил внимание, что программа деятельности Кабинета министров должна разрабатываться на основе всестороннего анализа и определения магистральных направлений развития государства, исходить из необходимости решения проблем, имеющих значение не только в нынешнем измерении, но и направлены в будущее. Именно поэтому глава государства видит послание о внутреннем и внешнем положении Украины как мощный инструментарий в работе правительства.

«Президент, Верховная Рада и Кабинет министров должны иметь общее виденье путей продвижения общества и государства. Следовательно, и в их планах действий должен быть единый вектор движения», – отметил В.ЮЩЕНКО. Он убежден, что в программе деятельности правительства необходимо обязательно учесть главные положения президентского послания к Верховной Раде. Такое требование является прямым следствием конституционной нормы (статья 113) об ответственности Кабинета министров перед Президентом.

В.ЮЩЕНКО также обратил внимание правительства и парламента на то, что коррекция недавно одобренного государственного бюджета на 2008 год должна происходить, исходя из положений президентского послания к Верховной Раде и одобренной программы деятельности Кабинета министров. «Речь идет о синхронизации заявленных целей и имеющихся ресурсов для их достижения. Между ними не может быть разрыва, особенно это касается социальных аспектов. Бюджет – это платежная карточка Кабмина в реализации его плана действий. Здесь необходимо совместить перспективное виденье с реализмом и ответственностью», – подчеркнул Президент.