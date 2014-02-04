Исследователи украинских ультраправых движений заявили, что Майдан - не экстремисты

Об этом говорится в заявлении немецкого политолога, эксперта по проблематике украинских и российских ультраправых движений Андреаса Умланда, которую подписали более 40 научных и общественных активистов.

"Мы - группа исследователей, которая включает специалистов в сфере украинского национализма и подавляющее большинство немногих мировых экспертов по радикальным правым в постсоветской Украине ... Благодаря годам интенсивного изучения этой тематики мы понимаем лучше, чем большинство других комментаторов риски, которые несет для Евромайдану его ультраправое крыло. Некоторые из наших критических комментариев относительно националистических тенденций вызвали разъяренную реакцию от этноцентристов в Украине и украинской диаспоры на Западе", - сказано в заявлении.

Читайте такжеАзаров назвал радикальных протестующих в центре Киева террористамиВ то же время, ученые подчеркивают опасность, которую содержит в себе трактовка Майдана с псевдоантифашистских позиций, присущая некоторым западным и российским СМИ.

По мнению исследователей, сообщения, которые преувеличивают значимость и влияние украинских ультраправых, приписывая им роль проводника протестных движений, могут привести к ошибочной оценке всего явления Евромайдана.

В частности, в заявлении отмечается, что материалы прокремлевских СМИ, которые проявляют чрезмерное внимание к ультраправой составляющей протестов, «не имеют ничего общего с антифашизмом».

«Парадоксально, но создание и распространение таких материалов может быть само использовано имперской формой ультранационализма - в данном случае, в его российском варианте», - предостерегают ученые.

Под заявлением подписались более 40 исследователей и общественных деятелей из Украины, Германии, Канады, США и других стран.