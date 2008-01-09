Российские оппозиционеры обратились к Ющенко с просьбой

Лидеры "Другой России" Гарри КАСПАРОВ и Эдуард ЛИМОНОВ, а также Владимир РЫЖКОВ и Борис НЕМЦОВ обратились с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, в котором призвали не выдавать России активиста Национал-большевистской партии Михаила ГАНГАНА, сообщает Газета.ru.

Как говорится в письме, распространенном пресс-службой "Другой России", запрос России о выдаче М.ГАНГАНА был подан "с целью преследования и наказания в связи с его политическими убеждениями и участием в ненасильственных акциях оппозиции".

"Мы просим Вас обеспечить Михаилу ГАНГАНУ доступ к справедливой процедуре предоставления статуса беженца", - отмечается в письме.

Как сообщал УНИАН, по информации Винницкой правозащитной группы, двадцатиоднолетний член запрещенной в России Национал-большевистской партии М.ГАНГАН “является очень известной фигурой российского движения политического ненасильственного сопротивления режиму власти, возглавляемой Владимиром ПУТИНЫМ”.

М.ГАНГАН 10 декабря обратился в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев с заявлением о предоставлении ему статуса беженца в Украине.

31 декабря 2007 г. работники УБОП Управления МВД в Винницкой области задержали М.ГАНГАНА, который был объявлен РФ в международный розыск через каналы Интерпола.

2 января 2008 г. Замостянский райсуд Винницы дал согласие на временный арест М.ГАНГАНА сроком на 40 суток.

8 января 2008 г. Департамент связей с общественностью МВД Украины распространил комментарий советника министра внутренних дел Екатерины ЛЕВЧЕНКО, в котором она подчеркнула, что министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что пребывание М.ГАНГАНА в процедуре предоставления статуса беженца делает теперь его экстрадицию в страну происхождения невозможной. В ином случае подобные действия Украины нарушат международные обязательства государства относительно соблюдения и защиты прав искателей убежища и беженцев.

Также Е.ЛЕВЧЕНКО отметила, что сейчас МВД Украины ожидает решения апелляционного суда, в который подал документы адвокат М.ГАНГАНА для обжалования решения суда первой инстанции относительно незаконности удержания, и будет действовать в соответствии с этим вердиктом.